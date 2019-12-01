انطلاق مبادرة "من حقك تنظمى" فى مركزين بدمياط

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "من حقك تنظمي"، في عدد من مراكز محافظة دمياط، حيث إنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوتين بهدف التوعية في مركزي فارسكور والزرقا بدمياط، على أن تنطلق بعدها فعاليات الحملة المستمرة حتى 5 ديسمبر.



وتم تكليف الدكتورة أمل درة منسقة للحملة، والتي قالت في تصريح لها، إن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة.



وأضافت أن الحملة توفر الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق متخصصي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.



وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذه الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الزيادة السكانية.