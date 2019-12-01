جوليان مور تخشى الإصابة بمتلازمة "العش الفارغ"

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد، أن الممثلة الامريكية جوليان مور، تشعر بحالة من القلق، خوفا من أن تصاب بمتلازمة "العش الفارغ" عندما تذهب ابنتها للدراسة في الجامعة.



ومازالت الممثلة الحسناء تعاني بعد أن غادر ابنها "كاليب" 21 عاما منزل العائلة بسبب ذهابه إلى الجامعة، ولن يمر الكثير من الوقت حتى تذهب ابنتها "ليف" 17 عاما إلى الجامعة أيضا بعد تخرجها من المدرسة الثانوية.



وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن جوليان 58 عاما تؤكد أنها "غارقة في طوفان من المشاعر" خوفا من اقتراب مغادرة "ليف" لبيت العائلة أيضا، ولكنها في الوقت نفسه تقر بأنه أمر يحدث مع جميع الآباء والأمهات.



وتقول: "كل شيء يتغير عندما يغادر الأبناء العش، فإن الديناميكيات تصبح جديدة تماما. إنه أمر يحدث للجميع، أليس كذلك؟ يبدأ فصل جديد: تحديات وعواطف جديدة، يكون بعضها مثير، وسنوات مختلفة قادمة ولحظات حتمية من الحنين إلى الماضي عندما كانوا مازالوا صغارا".



يذكر أن مور الحائزة على جائزة الأوسكار، متزوجة من المخرج الامريكي بارت فريندليش 49 عاما. وكانت علاقتهما بدأت في عام 1996، بعد أن عملا سويا في فيلم "ذا ميث أوف فينجربرينتس" وتزوجا أخيرا في أغسطس من عام.2003