مصرع موظف صدمه قطار فى قنا

لقي موظف مصرعه، ظهر اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء مروره مزلقان محطة سكة حديد قنا، مما أدى إلى وفاته في الحال.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب أربعيني، عندما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان محطة سكة حديد قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.



وأسفر الحادث عن مصرع، محمد صابر السايح، يبلغ من العمر 40 عامًا، موظف، مقيم بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.