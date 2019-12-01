بدء أعمال ندوة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال الندوة الـ24 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة موريتانيا، وبمشاركة فلسطين، لمناقشة موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".



وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، ومدير دائرة التدريب والتطوير في وزارة الداخلية العقيد ركن إحسان حمايل، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.



وأكد مدير الادارة العسكرية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق بلطجي، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه اللقاءات في غرس أواصر المحبة والتعاون بين بلداننا العربية، مقدما التهنئة لرئيس وفد الجمهورية الاسلامية الموريتانية اللواء الده محمد محمد العاقب، على توليه رئاسة الندوة الحالية، متمنيا إعداد دراسة متكاملة وفريدة ترقى الى مستوى تطلعات ومكانة الجيوش العربية.