الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
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عالم

نشرة أخبار العرب.. السبت 1 ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
آية حسني
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نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏

مصر:
- اليوم... السيسي يفتتح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- "العسكرية المصرية بعهد الرعامسة" في مؤتمر بألمانيا.

لبنان:
- اليوم.. احتجاجات أمام مصرف لبنان المركزي تحت اسم "أحد الوضوح".

العراق:
- الداخلية العراقية تضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة.
- القبض على المسئول عن قتل المتظاهرين في ذي قار بالعراق.

سوريا:
- سوريا تتهم واشنطن بالتدخل فى عمل لجنة مناقشة الدستور.

فلسطين:
- فلسطين: الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يقوض العدالة الدولية.
- الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.

السعودية:
- السعودية تبدأ رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020.
- ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو 2020 في دبي.

الإمارات:
- ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي رئيس غينيا.

اليمن:
- رئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن.

تونس:
- البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الثلاثاء المقبل.
- تونس.. موجة احتجاجات في سيدي بوزيد إثر انتحار شاب حرقا.

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