نشرة أخبار العرب.. السبت 1 ديسمبر
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:10 م
آية حسنيطباعة
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر:
- اليوم... السيسي يفتتح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- "العسكرية المصرية بعهد الرعامسة" في مؤتمر بألمانيا.
لبنان:
- اليوم.. احتجاجات أمام مصرف لبنان المركزي تحت اسم "أحد الوضوح".
العراق:
- الداخلية العراقية تضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة.
- القبض على المسئول عن قتل المتظاهرين في ذي قار بالعراق.
سوريا:
- سوريا تتهم واشنطن بالتدخل فى عمل لجنة مناقشة الدستور.
فلسطين:
- فلسطين: الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يقوض العدالة الدولية.
- الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.
السعودية:
- السعودية تبدأ رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020.
- ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو 2020 في دبي.
الإمارات:
- ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي رئيس غينيا.
اليمن:
- رئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن.
تونس:
- البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الثلاثاء المقبل.
- تونس.. موجة احتجاجات في سيدي بوزيد إثر انتحار شاب حرقا.
مصر:
- اليوم... السيسي يفتتح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- "العسكرية المصرية بعهد الرعامسة" في مؤتمر بألمانيا.
لبنان:
- اليوم.. احتجاجات أمام مصرف لبنان المركزي تحت اسم "أحد الوضوح".
العراق:
- الداخلية العراقية تضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة.
- القبض على المسئول عن قتل المتظاهرين في ذي قار بالعراق.
سوريا:
- سوريا تتهم واشنطن بالتدخل فى عمل لجنة مناقشة الدستور.
فلسطين:
- فلسطين: الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يقوض العدالة الدولية.
- الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.
السعودية:
- السعودية تبدأ رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020.
- ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو 2020 في دبي.
الإمارات:
- ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي رئيس غينيا.
اليمن:
- رئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن.
تونس:
- البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الثلاثاء المقبل.
- تونس.. موجة احتجاجات في سيدي بوزيد إثر انتحار شاب حرقا.