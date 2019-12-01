نشرة أخبار العرب.. السبت 1 ديسمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏



مصر:

- اليوم... السيسي يفتتح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- "العسكرية المصرية بعهد الرعامسة" في مؤتمر بألمانيا.



لبنان:

- اليوم.. احتجاجات أمام مصرف لبنان المركزي تحت اسم "أحد الوضوح".



العراق:

- الداخلية العراقية تضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة.

- القبض على المسئول عن قتل المتظاهرين في ذي قار بالعراق.



سوريا:

- سوريا تتهم واشنطن بالتدخل فى عمل لجنة مناقشة الدستور.



فلسطين:

- فلسطين: الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يقوض العدالة الدولية.

- الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.



السعودية:

- السعودية تبدأ رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020.

- ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو 2020 في دبي.



الإمارات:

- ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي رئيس غينيا.



اليمن:

- رئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن.



تونس:

- البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الثلاثاء المقبل.

- تونس.. موجة احتجاجات في سيدي بوزيد إثر انتحار شاب حرقا.