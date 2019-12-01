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الثقافة

"ميريت الثقافية" تناقش حقوق الإنسان في الإسلام

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدر العدد الثاني عشر- ديسمبر 2019 من مجلة "ميريت الثقافية"، عن دار ميريت للنشر ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، ويتصدرها "الملف الثقافي" بعنوان: "حقوق الإنسان في الإسلام" ويضم خمس مقالات: هل يمكن تجسير الفجوة بين الإسلام وحقوق الإنسان؟ لعصام الزهيري، العدل وفكرة المشاركة السياسية عند المعتزلة للدكتورة سامية سلام، الإسلام وكونية الحق للدكتور شريف الدين بن دوبه (من الجزائر)، البعد الاقتصادي لحقوق الإنسان في الوطن العربي للدكتور طيطوس فتحي (من الجزائر)، اليوجينيا والدين وحقوق الإنسان لرشا مكي.

وهناك مقال "في الغويط" الذي يكتبه أيمن عجمي، وجاء بعنوان: عن بابا العرب ووضع المسيحيين العرب.

افتتاحية رئيس التحرير عنوانها "حقوق الإنسان في الإسلام.. بين ضرب النساء والنهي عن تجويع القطط وتعذيبها!"، ومنها: "نعيش أزمة في فهم وشرح ودرس النصوص الإسلامية، ومنها موضوع حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهو موضوع مهم فيه الكثير من الكلام الذي يحتاج إلى جرأة في التناول، جرأة تقر بالموجود وتدافع عنه وتدعو إليه، أو تنكره باعتبار أن النصوص بنت زمانها وبيئتها".

في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: النقد والناقد للدكتور محمد عبد الباسط عيد، البلطجي كما رآه نجيب محفوظ للدكتور محمد أبو السعود الخياري، الرواية التفاعلية بملتقى الشارقة السادس عشر للسرد للدكتور محمد هندي، النّقد المغربي المعاصر والثّقافة الشّعرية بقلم نصر الدين شردال (من المغرب)، الشّعرُ مُوبِّخا زمن عطالة النُّوراني في الكائن بقلم أحمد الشيخاوي (من المغرب)، قراءة في رواية "القرد الليبرالي" لسفيان رجب بقلم سهام حمودة (من تونس)، بالإضافة إلى باب في الغويط الذي يكتبه أيمن عجمي، وجاء في هذا العدد بعنوان "عن بابا العرب ووضع المسيحيين العرب".

تضمن ملف الشعر 21 قصيدة للشعراء: عبد المقصود عبد الكريم، مؤمن سمير، ضياء طمان، علي لفته سعيد (من العراق)، رامز رمضان النويصري (من ليبيا)، منال أحمد (من البحرين)، عائشة بلحاج (من المغرب)، عادل سعد يوسف (من السودان)، ممدوح التايب، محمد زياد الترك (من الأردن)، ديمة حسون (من سورية)، شمس المولى، بله محمد الفاضل (من السودان)، مكاريوس أيمن، مصطفى بنعزوز (من المغرب)، سمر لاشين، أمينة الصنهاجي (من المغرب)، بهجة جلال (من السودان)، أسماء كريدي (من سورية)، أحمد بيومي، نور درويش (من العراق)، أميرة الأدهم، وإمامة الزاير (من تونس).

وتضمن ملف القصة إحدى عشرة قصة قصيرة لكل من: فاطمة بن محمود (من تونس، فصل من رواية)، رباب كساب، غنوة فضة (من سورية، فصل من رواية)، أشرف الخريبي، إنتصار السري (من اليمن)، شيخة حسين حليوى (من فلسطين)، نهلة عبد السلام‎، شاذلي جعفر شقَّاق (من السودان)، رغدة مصطفى، سارة عماد الدين ريان، ورهف نصر الدين.

باب "نون النسوة" خُصص هذا العدد لمناقشة ديوان "الأكل في الميت حلال" للشاعرة عبير الراوي، وتضمن مقالين: شعرية الفقد والغياب والانسحاق للدكتور محمد سليم شوشة، والاشتباك مع الموروث لعبير زكي، بالإضافة إلى قصائد من الديوان.

باب "تجديد الخطاب" تضمن ثلاثة مقالات: ملاحظات على موقف الأدباء المصريين من الرجعية الدينية لمحمد داود، هرمس المثلث العظمة لمروة نبيل، وحوار الهويات من الذات للآخر للدكتور سامي محمود إبراهيم. وتضمن باب "حول العالم" ثلاثة ترجمات: ترجمة إبراهيم درغوثي (من تونس) لأشعار من أفريقيا الفرانكفونية، ترجمة بهاء إيعالي (من لبنان) لقصائد الشاعر الفرنسي بول إيلوار بعنوان "ألعاب ملتبسة"، وترجمة ديمة أحمد لثلاثة نصوص للروائية الأمريكية توني موريسون، الحاصلة على جائزة نوبل عام 1993، وهي الأمريكية السوداء الوحيدة التي حصلت عليها.

في باب "ثقافات وفنون" حوار سمير درويش مع الشاعر والمفكر اللبناني شربل داغر، بعنوان: قصائدي مقطوعات نثرية لن تجد فيها شيئًا من عدة البلاغة القديمة! وفي ملف "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر الفصول: الرابع والخامس والسادس من كتاب "علي وبنوه" للدكتور طه حسين، وفي ملف "السينما" مقال لنا عبد الرحمن (من لبنان) بعنوان "الجوكر.. رهان المستضعفين"، وفي ملف "تشكيل" كتبت إيمان خماجة (من تونس) عن رمزية الخطاب التشكيلي وحوارية النثري والبصري في نماذج من رسائل فان جوخ، وفي ملف "المسرح" كتب تامر موسى بعنوان "هل أعاد جان بول سارتر اكتشاف الخالق؟".

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