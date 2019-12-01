بلاغ للنائب العام الكويتي بإحالة وزيرين سابقين للتحقيق

تقدم المحامي محمد الأنصاري اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، طالب فيه بإحالة الوزيرين السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب لمحكمة الوزراء، حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية.



وقال الأنصاري في بلاغه، إنه بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيرًا، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم بدون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذا يجب إحالتهم للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار اليها بحكم التمييز محكمة الوزراء.



