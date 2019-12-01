الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتحاد من أجل المتوسط: ندعم جهود مصر فى تدويل التعليم العالى

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:07 م
الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط
أ ش أ
طباعة
قالت إيطاف بن عبدالله، مسئولة الأبحاث والتعليم العالي بالاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر من بين أكثر الدول نشاطًا في جنوب البحر المتوسط ​​فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

​​ وأضافت "عبدالله"، اليوم الأحد، على هامش انعقاد الاجتماع الإقليمي الثالث لتدويل التعليم العالي الذي تستضيفه القاهرة، أن مصر هي إحدى الدول الرائدة في مجال البحوث الأولية "PRIMA"، التي تركز على تطوير المعرفة والتكنولوجيا الجديدة في الزراعة بمنطقة متأثرة بتغير المناخ.

وأكدت أن الاتحاد من أجل المتوسط يدعم جهود تدويل مصر للتعليم العالي، مشيرة إلى أن الاجتماع الإقليمي لتدويل التعليم العالي ينعقد اليوم بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية، نظرا لأن مصر شريك أساسي في الحوار من أجل الحراك الأكاديمي "أي التنقل الأكاديمي"، وذلك منذ الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي حول التعليم العالي والبحث العلمي و"إعلان القاهرة"، الذي مهد الطريق للمضي قدمًا في مشروع إنشاء منطقة أورومتوسطية مشتركة في هذا الشأن.

واعتبرت المسئولة عن ملف التعليم العالي بالاتحاد من أجل المتوسط أن المشاركة الواضحة والفعالة للجامعات المصرية في الاجتماع الإقليمي حول تدويل التعليم العالي تظهر التزامًا واضحًا من مصر تجاه هذا المجال، لافتة إلى أن اجتماع القاهرة يهدف إلى تعزيز تطوير التعليم العالي في دول حوض المتوسط، من خلال مناقشة الوضع الحالي والاحتياجات مع الأطراف المعنية المهمة مثل الجامعات ووزارات التعليم والشبكات الجامعية بالمنطقة، مشددة على ضرورة دعم حركة تنقل الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمنطقة البحر المتوسط.

وأوضحت أنه عندما يتعلق الأمر بالتحديد بالتعليم العالي، فتحتاج جميع بلدان المتوسط إلى بذل المزيد من الجهد، لتحديث أساليب التدريس والمهارات القابلة للتشغيل، منوهة بأن الاتحاد ​​يسعى إلى توحيد وزيادة المبادرات الجارية في حوض البحر المتوسط ​​التي تعزز إنشاء منطقة التعليم العالي الأورومتوسطية المشتركة، معتبرة أن تعزيز الشراكات الأكاديمية والتنقل لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل المشترك، لا سيما أن هذه المهمة لا يستطيع أن يقوم بها طرف واحد في مثل هذه المنطقة الغنية الصعبة.

وتابعت "عبدالله" أن الاتحاد يعمل دائمًا على النطاق الإقليمي للبحر المتوسط​​، سواء في إطار العديد من الأنشطة الثنائية أو المتعددة الأطراف، مشيرة إلى دعم الاتحاد المستمر لجامعة فاس الأورومتوسطية في المغرب، من خلال هيئة تدريس أورومتوسطية بالكامل، فضلًا عن الجامعة الأورومتوسطية "EMUNI)" التي يوجد مقرها في سلوفينيا، وكذلك التوعية الإقليمية النشطة.

يُذكر أن أول مؤتمر وزاري أورومتوسطي حول التعليم العالي والبحث العلمي عُقد بالقاهرة في يونيو 2007، وحضره ممثلو وزارات التعليم العالي والبحوث من أعضاء دول الشراكة الأورومتوسطية "27 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، و10 دول شريكة من حوض البحر المتوسط".

وكان من أهم أهداف المؤتمر دراسة الطرق والسبل الخاصة بتطوير التعاون في مجال البحث العلمي، وتحديث جودة التعليم العالي والتدريب المهني في الدول الشريكة من دول حوض البحر المتوسط، وكذلك معايير التعليم الجامعي؛ وتم إصدار إعلان مشترك في نهاية المؤتمر "إعلان القاهرة"، تحت عنوان "نحو إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي"، لإرساء الخطوط الإرشادية اللازمة للتعاون المستقبلي بين الدول الأورومتوسطية.

يُشار إلى أن الهدف من إنشاء منطقة أورومتوسطية مشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي هو إرساء قيم السلام والاستقرار والازدهار من خلال تعزيز المعرفة، وفتح الأبواب أمام التبادل على المستوى الأكاديمي والإداري، وتوفير التمويل اللازم للمنح الدراسية، والتقريب بين أنظمة ومعايير الجامعات لتقليل الفجوات في التحصيل في إطار الأنظمة المعترف بها دوليًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

الآن

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

منذ حوالي 17 ساعة

سر ظهور شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في موسم الرياض

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ"نيللى كريم وهنيدى وفؤاد"

الصور

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 26 دولةً

مصادر: الجهات المختصة تفحص فيديوهات جوهرة لتحديد هوية ناشرها

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

انخفاض معدلات الإجهاض 2%

مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

الرئيس نيوز

"السكة الحديد" تكشف حقيقة اصطدام جرار زراعي بقطار ركاب المنصورة - المطرية

"حرب غاز".. خبير نفطي ليبي يكشف خريطة الأطماع التركية القطرية في بحر المتوسط

حلمي النمنم: مسلسل "إمام الدعاة" ملئ بالأكاذيب

كان محافظا على الصلاة.. تفاصيل جديدة عن منتحر برج القاهرة

منوعات

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أغلى سمكة في العالم تباع بالإمارات (فيديو)

فى ذكرى وفاتها.. قصة الحب السرية بين سامية جمال وفريد الأطرش

6 خطوات لاختيار ملابس مناسبة للحفلات

كشكول

رئيس جامعة قناة السويس تتابع أعمال التطوير بقرية الفردان

أزمة "الأدنى للأجور".. الشكاوى تنهال على المالية.. والوزارة ترد

عاطف القرن مشرفاً على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

تعليم القاهرة: نحتاج 100 ألف جهاز تابلت للأول الثانوي

إسلام سياسي

"ماعت" تكشف تفاصيل لقاء الإخوان بالحرس الثوري في تركيا للتحريض ضد الدول العربية - فيديو

منفذ حادث الطعن بجسر لندن في فيديو نادر بعمر 15 عامًا «لست إرهابيًا»

تيموثي ويكس.. رهينة طالبان يكشف سنوات الجحيم مع الحركة

استعادة منطقة "مارجا" من طالبان بعد سيطرة الحركة عليها 4 سنوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

"ميريت الثقافية" تناقش حقوق الإنسان في الإسلام

"ثقافة الطعام" عند المصريين فى عدد ديسمبر من "الثقافة الجديدة"

في ذكري الفراشة سامية جمال.. سر "الراقصة الحافية" بملهي الرولز

الحصان الأبيض في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك