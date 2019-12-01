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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 23 درجة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 23
شبين الكوم 15 22
طنطا 13 22
دمنهور 14 22
الإسكندرية 13 23
بلطيم 15 22
مطروح 12 22
السلوم 12 21
سيوة 10 23
بورسعيد 17 23
دمياط 17 23
الزقازيق 15 25
الإسماعيلية 11 23
السويس 12 23
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 15 24
نخل 07 22
نويبع 19 24
طابا 13 22
كاترين 03 18
الطور 14 25
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 16 26
مرسى علم 20 27
الفيوم 15 23
بنى سويف 14 23
المنيا 12 24
أسيوط 11 24
سوهاج 11 25
قنا 11 26
الأقصر 11 26
أسوان 13 26
أبوسمبل 13 25
الوادي الجديد 14 25
شلاتين 18 27
أبو رماد 18 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 20 25

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