صالون تغريد فياض يناقش "أزمة الهوية والشباب" بمكتبة الزاوية الحمراء

تحت عنوان "أزمة الهوية والشباب" تستضيف مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني.



ويشارك في المناقشة والمداخلات كلًا من: اللواء أشرف فوزي ويتحدث عن دور المجتمع في الحفاظ على الهوية، والدكتور أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق عن الدور الحيوي للتركيز على الأطفال البراعم واليافعين لحفظ هوية الوطن وضمان الولاء له، كما يستضيف الدكتورة وسن عباس خبيرة تنمية بشرية من العراق٬ وتتحدث عن الشباب تحت مطرقة الأبوين وتتناول أزمة الهوية من البيت وكيف يتم إلغاء رغبات الأولاد وعدم إتاحة الفرصة لهم لاختيار طريقهم.



فيما يتحدث أحمد عبدالله إسماعيل٬ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الدولي للتنمية المستدامة عن أهمية الانتماء والهوية، والدكتور السيد محمد عمار أستاذ التاريخ اليوناني الروماني المساعد جامعة الأزهر والدكتور صمويل نبيل محاضر في مركز الدراسات جامعة الزقازيق عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للمحاسبين العرب عن الدور المهم لتعزيز الانتماء عند الشباب.

