اليوم.. افتتاح معرضين للفن التشكيلى فى جاليري بيكاسو بالزمالك

يحتضن جاليري بيكاسو بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرضين للفن التشكيلي٬ المعرض الأول بعنوان "الحب يغلب الخوف" للفنانة دينا فاضل٬ أما المعرض الثاني٬ فهو معرض للفنانة تحية حليم ويستمر المعرضين حتى 19 ديسمبر 2019.



وعن معرضها تقول: حيث الشغف، الهُدى الداخلى، الخوف، تقوده همسات الروح كلها أحوال مُصوّرة فى هذه المجموعة، هنا يرمز الشكل الحيواني إلى الخوف، أما الأنثى بصورتها فتملك القوة، وتأتي بالشغف، وتتمكن قويةً من ترويض الخوف، بالإحساس المتدفق الذي يدفع إلى اتجاهٍ آخر، إن هذه التشكيلة من اللوحات، تتكون من تركيباتٍ عِدَّة، تُمثل طبقاتٍ عِدَّة، مُكوَّنة ومُمتزجة من أفكارٍ وانفعالاتٍ شتَّى.



أما تحية حليم، التي أشتهرت بلقب عاشقة النوبة٬ رسمت عشرات اللوحات نذكر منها: حريق القاهرة٬ الأسرة٬ الصيادون٬ تكوين٬ طهر٬ الخبز٬ مشاركة٬ انسانية٬ الدراويش٬ العازف٬ انتظار٬ الانسان، الحمام، سليمان والهدهد، النيل، مصر والسودان، وغيرها.