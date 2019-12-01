الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسيرة فى هونج كونج احتجاجا على استخدام الغاز المسيل للدموع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نظم مئات المحتجين في هونج كونج مسيرة، اليوم الأحد، ضد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وكان من بينهم أسر معها أطفالها في الوقت الذي يستعد فيه ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد هدوء استمر أسبوعًا.

وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونج كونج الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا".

ومن المقرر تنظيم ثلاث مسيرات اليوم الأحد بعد حصول موافقة السلطات عليها جميعا.

وانضم يوم السبت تلاميذ المدارس الثانوية وأرباب المعاشات للاحتجاج على ما وصفوه بوحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية.

وتعهد نشطاء بالحفاظ على زخم الحركة التي تشهدها منذ نحو ستة أشهر هونج كونج التي تحكمها الصين.

وشوهد كثيرون يدفعون أمامهم عربات أطفال رافعين شمسيات لتقيهم حرارة الشمس في الوقت الذي انضم إلى المسيرة رجل زين مقعده المتحرك ببالون.

وتهز الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلك المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو حزيران مجبرة أحيانا المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.

ولكن يسود البلاد هدوء نسبي منذ الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي وأسفرت عن فوز ساحق للمرشحين المطالبين بالديمقراطية.

وتأتي مسيرات اليوم الأحد بعد أن قال مسؤول كبير بهونج كونج إن الحكومة تبحث إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة أسلوب معالجة الأزمة التي أصبحت فيها المظاهرات تتسم بالعنف على نحو متزايد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل السجل الجنائي للهارب محمد علي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأرقام.. ترتيب المطارات المصرية الأكثر جذبًا للمسافرين

منذ حوالي 12 ساعة

شعبان عبد الرحيم يكشف لـ"الدستور" حقيقة إصابته بالشلل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فقدان 6 شباب ليبيين أبصارهم لتناولهم خمور مغشوشة

الصور

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

حريق هائل أمام كومباوند سكنى فى التجمع الخامس

"صراع الخونة".. لماذا اشتبك الأجيران أيمن نور ومعتز مطر داخل قناة "الشرق"؟

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

دراسة تكشف أثر المشروبات الغازية على صحة المرأة

الرئيس نيوز

موسى: هناك خطة من أجهزة مخابرات دولية لضرب استقرار مصر

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطرة

"داعش" يتبنى حادث الطعن في لندن

وزير النقل يعلن خفض الرسوم بالموانئ المصرية

منوعات

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أغلى سمكة في العالم تباع بالإمارات (فيديو)

فى ذكرى وفاتها.. قصة الحب السرية بين سامية جمال وفريد الأطرش

6 خطوات لاختيار ملابس مناسبة للحفلات

كشكول

غدًا.. بدء تسكين طالبات الأزهر الجدد بالمدن الجامعية

تعليم البحر الأحمر: لم نتسلم "تابلت" أولى ثانوي حتى الآن

بعد كسر ذراع نجله في المدرسة.. ولي أمر يستغيث برئيس الجمهورية

انطلاق مسابقة "باللغة العربية الفصحي" في إدارة القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

باحث: قطر وراء انتشار الإرهاب في أفريقيا

بعد هجوم السلفية على الصوفى"إبراهيم أبوحسين" ..الصوفية تطلق هشتاج "الهبد السلفى التكفيرى"

منشد تونسى: أحارب الإرهاب وأنشر الوسطية بـ«الإنشاد»- حوار

رسمياً...الجيش الصومالى يعلن ضم تنظيم صوفى مسلح لصفوفه

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

صالون تغريد فياض يناقش "أزمة الهوية والشباب" بمكتبة الزاوية الحمراء

اليوم.. افتتاح معرضين للفن التشكيلى فى جاليري بيكاسو بالزمالك

اليوم.. "عاشق الروح برؤية الشارونى" على المسرح الكبير

150 عمل فنى لأكثر من 70 فنانًا فى معرض "كاريكاتير"

صفحتنا ع الفيس بوك