اليوم.. "عاشق الروح برؤية الشارونى" على المسرح الكبير

تحت عنوان "عاشق الروح" يقدم الموسيقار عماد الشارونى٬ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ خلال الحفل الذي يقام في الثامنة من مساء اليوم الأحد، باقة من أهم وأشهر مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب برؤية متطورة عصرية وتوزيعات جديدة. بمصاحبة الأوركسترا الخاص به الذى يجمع الآلات الشرقية والغربية ويضم مجموعة من أمهر العازفين.



يشار إلى أن الموسيقار "عماد الشارونى" يعد واحد من نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى، تعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا فى هذه الفترة وباتوا علامات فى تاريخ الأغنية المصرية والعربية منهم: محمد منير - مدحت صالح - محمد الحلو - على الحجار – علاء عبد الخالق – محمد فؤاد - سميرة سعيد ورجاء بلمليح. هاجر من مصر إلى استراليا وأمضى بها أكثر من 20 عامًا حقق خلالها انتشارًا واسعًا وبعد عودته إلى مصر قدم سلسة حفلات بدار الاوبرا المصرية حققت نجاحًا كبيرًا.