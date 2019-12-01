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الاتحاد الأوروبى يستكمل تجديد القيادة لرئاسة المفوضية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المقرر أن تتولى السياسية الألمانية المخضرمة أورزولا فون دير لاين منصب رئاسة المفوضية الأوروبية اليوم الأحد لاستكمال عملية التجديد على رأس الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في شهر مايو.

كما يصادف اليوم الأحد بداية ولاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

والذي شارك في حفل تسلم المسؤلية من سلفه دونالد توسك يوم الجمعة.

وسيشارك كل من فون دير لاين وميشيل في أول حدث عام في منتصف النهار، في احتفال يوافق الذكرى العاشرة لمعاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي.

وسينضم إليهما رئيس البرلمان الأوروبي الجديد ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وتم اختيار كل من فون دير لاين وميشيل ولاجارد من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.

ومع ذلك، واجهت رئيسة المفوضية الجديدة صراعا شاقا منذ ذلك الوقت، إلا أنها نجت بصعوبة في التصويت على منصبها في البرلمان وتواجه العديد من العقبات لتكوين فريقها من كبار المسؤولين من كل دولة عضو.

وتمت الموافقة على تشكيلة اللجنة النهائية من قبل البرلمان يوم الأربعاء الماضي وتم تعيين الأعضاء الجدد رسميًا من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي.

وتريد فون دير لاين أن ترى الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا أكثر نشاطًا على الساحة العالمية، وأن يلتزم قانونًا بتحييد الكربون بحلول عام 2050 وتعزيز قدراته الرقمية وبنيته التحتية.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية مسؤولة عن اقتراح تشريعات جديدة وضمان الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد موظفيها حوالي 32 ألف عضو.

ورفضت بريطانيا تعيين عضو لها في اللجنة الجديدة، حيث من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل.

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