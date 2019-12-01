150 عمل فنى لأكثر من 70 فنانًا فى معرض "كاريكاتير"

تحتضن قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل افتتاح معرض "كاريكاتير" يضم المعرض ما يزيد عن 150 عمل فني لأكثر من 70 فنانًا، ويستمر حتى يوم السبت 28 ديسمبر 2019.



ويعد هذا المعرض بمثابة توثيق وإعادة لقراءة تاريخ فن الكاريكاتير فى مصر وفرصة لتكريم رواد هذا الفن من خلال عرض أعمالهم، إذ تعتبر هذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها كل هذا العدد من المبدعين فى قاعة عرض تقدم لعشاق الفن لونًا آخر من الفنون البصرية التى تعتمد على جمال الخط المرتبط بالقضايا الحياتية ومعالجتها بحس ساخر فهي دعوة لهواة فن الكاريكاتير وعشاقه لقضاء وقت ممتع ومقابلة المبدعين وذويهم والحصول على قدر من المرح والطاقة الإيجابية والسعادة الممتدة.