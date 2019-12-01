صحيفة: الآلاف من طالبى اللجوء يعودون إلى ألمانيا لإعادة تقديم الطلب

ذكر تقرير أوردته صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية اليوم الأحد أن الآلاف من طالبي اللجوء المقيمين في ألمانيا تم بالفعل ترحيلهم أو غادروا البلاد طواعية قبل أن يعودوا مرة أخرى لإعادة تقديم طلباتهم.



ونقلت الصحيفة عن بيانات الحكومة الألمانية أنه اعتبارًا من 30 أكتوبر 2019، كان هناك 4 آلاف و916 طالب لجوء في ألمانيا دخلوا البلاد بالفعل مرتين منذ عام 2012، ثم تم ترحيلهم أو تركوا البلاد طواعية، ثم عادوا مرة أخرى وقدموا طلباتهم للمرة الثالثة.



وهناك 1023 طالب لجوء يعيشون في البلد في محاولة رابعة، 294 منهم تقدموا بطلبات خمس مرات أو أكثر.



ولا تشكل تلك الأرقام سوى نسبة صغيرة من أولئك الذين تقدموا بطلبات للجوء إلى ألمانيا. ووفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فقد قدم 78.1 مليون شخص طلبات للجوء إلى ألمانيا بين عامي 2010 و.2018.



وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر دعا إلى إجراء إصلاحات في نظام اللجوء الأوروبي، بما في ذلك وضع ضوابط لإجراء فحص أولي لطلبات المهاجرين للحصول على الحماية قبل دخولهم إلى أوروبا.