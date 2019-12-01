انتعاش الصادرات المصرية للنمور الآسيوية خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية إلى حدود 6.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 161.8 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء إلى أن الهند سجلت أعلى مستوى للصادرات المصرية لدول آسيا، بعد أن ارتفعت من 731.3 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 إلى 942 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 210.6 مليون دولار خلال عام.



كما ارتفعت الصادرات لسنغافورة إلى 59.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 35.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 23.2 مليون دولار خلال عام، كذلك الصادرات إلي تايوان من 4.6 مليون دولار لـ 10.3 مليون دولار.



وفي المقابل، سجلت الصادرات للصين تراجعًا إلي 418.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 602.5 مليون دولار خلال عام 2018، بانخفاض 183.6 مليون دولار خلال عام، وتراجعت أيضًا الصادرات إلي كوريا الشمالية من من 147.8 مليون دولار لـ 49.8 مليون دولار، واليابان من 99.7 مليون دولار لـ 91.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.