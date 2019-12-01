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مصر

التنظيم والإدارة يشارك بثلاث مشروعات رقمية بمعرض الإتصالات الدولى

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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يشارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فاعليات معرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آس سي تي 2019، في دورته الثالثة والعشرين، بجناح ضمن مشروعات الحكومة الرقمية، خلال الفترة من 1: 4 ديسمبر 2019.

ويعرض التنظيم والإدارة، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أول أيام المعرض ثلاث تجارب رقمية له، الأولي تتعلق بالمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي، والذي يهدف إلي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف بالدولة متضمنًا كافة البيانات الخاصة به وسجله الوظيفي، مستهدفًا الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية.

كما يستعرض الجهاز منظومة التقييم الإلكترونية للقدرات والمسابقات المركزية، والتي تعد أول نظام إلكتروني للتقييم دون تدخل بشري لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار لمساعدة متخذ القرار على اختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة المتقدم إليها دون واسطة أو محسوبية.

أما المشروع الثالث، فهو تطبيق كيميت، أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي كإنسان آلي يستخدم للمحادثة علي وسائل التواصل الإجتماعي يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لإطلاقه، وسيقوم في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والموظفين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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