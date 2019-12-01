اليوم.. الحكم على هشام العشماوى وآخرين فى "أنصار بيت المقدس"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حكمها على 208 متهمين من بينهم الإرهابي هشام العشماوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".



وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



ووجهت لهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.