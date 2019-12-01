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مصر

إحصائية: مصر الأقل ضررًا من الكوارث الطبيعية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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يتداول البعض من آن لآخر، تحذيرات مجهوله تنذر بوقوع مصر في زمام الزلازل والكوارث الطبيعية، غير أن البيانات الإحصائية الرسمية تشير إلي عكس ذلك، حيث تراجع مؤشرات تعرض مصر لأيًا من هذه الكوارث الطبيعية خلال السنوات العشرة الماضية.

وفي هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، من 3244 زلزالًا في عام 2006 إلى 2698 زلزالًا في عام 2007، ثم 2513 زلزالًا في عام 2011، وصولًا إلى 1209 زلزال في عام 2017.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن عدد الهزات الأرضية أخذ في التراجع بشكل لافت بداية من عام 2012 من 1944 هزة أرضية إلي 1020 هزة أرضية في عام 2012، و1035 هزة أرضية في عام 2015، بعد أن كانت الأعداد تتخطى ألفي هزة أرضية في السنوات السابقة علي عام 2010.

كما لفت التقرير أيضًا إلى أن الغالبية العظمي من الهزات الأرضية التي تعرضها لها مصر مؤخرًا تقل شدتها عن 4 ريختر، بعدد 1206 زلزال خلال عام 2017، مقابل 3 هزات أرضية تتراوح بين 4-5 ريختر.

أما عن الهزات الأرضية حول مصر، فتراوحت بين 93 هزة أرضية أقل من 4 ريختر، و125 هزة أضية بين 4-5 ريختر، و26 هزة أرضية بين 5-6 ريختر، بينما وقعت هزتين ارضيتين تفوق الـ 6 ريختر خلال عام 2017.

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