اليوم.. رحلات مجانية للسفر للصين

أعلن المركز الثقافى الصينى، أنه سينظم حفلة للترويج السياحى إلى مدينة بكين الصينية، اليوم الأحد، بمقر المركز، موضحة أن المركز سيتضيف هيئة السياحة بمدينة بكين لتعريف بالمدينة والعادات والتقاليد الخاصة بها.



وأوضح المركز أن الدعوة مفتوحة للجمهور، وسيتم تقديم جائزة السفر لبكين مجانا لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى تنظيم معرض صور لمدينة "بكين"، كما سيتم تنظيم عروض فنية وأنشطة ثقافية.



يذكر أن السوق الصيني من أهم الأسواق التي تستهدفه مصر سياحيا وتصدر الصين سنويا قرابة 150 مليون سائح للعالم، وقد تعاقدت مؤخرا وزارة السياحة مع شركة "CTRIP" للترويج لمصر في السوق الصيني، وتمثل هذه الحملة بداية شراكة تهدف إلى جذب المسافرين الصينيين إلى مصر، لافتة إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيتم تنفيذ حملة رقمية عبر الإنترنت تستهدف تعريف السائحين بالمقومات السياحية المتفردة التي تتمتع بها مصر.



كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك تنفيذ حملة ترويجية مشتركة على أكثر المواقع الإلكترونية السياحية الهامة ومواقع التواصل الاجتماعية المتخصصة في الصين وخاصة مواقع البحث.