مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار أمام تجمع سكنى بالتجمع الخامس

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى انفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.



وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة، وتم السيطرة عليه دون حدوث ثمة وفيات أو إصابات.