اليوم.. محاكمة المتهمين فى "فض اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات اتهامهم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.