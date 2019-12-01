وزير الأوقاف: الوطنية هى القدرة على العطاء والعمل والتضحية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوطنية الصادقة ليست ادعاء، وليست غنيمة تنتهب، إنما تكمن الوطنية الصادقة في القدرة على العطاء للوطن والعمل والتضحية لأجله والاستعداد لفدائه بالنفس والنفيس.



وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، منذ قليل، أن الوطنية عطاء وفداء وتضحية، الوطنية عزة وكرامة وإباء وشموخ واعتزاز بالوطن اعتزازا لا تفريط فيه تجاه الوطن مهما كلف ذلك من نفس ومال وولد، وما يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الدما.



وتابع: "الوطنية هي الاستعداد الحقيقي لبذل النفس طيعة في سبيل الوطن، هي الوقوف إلى جانب الوطن وقت شدته قبل رخائه، هي استعداد الفرد لما يكلف به من مهام وطنية تتجسد أعلى درجاتها في الجندية الصادقة للوطن في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية على جميع درجاتهما من أحدث جندي إلى أقدم قائد".



واستطرد قوله: "إنها روح الفداء والتضحية، وهو ما يتسق مع فهم صحيح الدين وإجماع علمائه المخلصين على ضرورة ووجوب حمايته وفضل الشهادة في سبيله، وبيان أن الشهادة في سبيل الوطن هي شهادة في سبيل الله، إذ إن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، لا كما يروج دعاة الفتنة أن الأوطان مجرد حفنة تراب، فالوطن عرض وشرف وعز وكرامة، ولا قيمة لإنسان بلا وطن عزيز قوي أبي، وهو ما سنلقي عليه الضوء بقوة في كتابنا تحت الطبع وقيد الإصدار: "علماء الأمة وعلماء الفتنة".