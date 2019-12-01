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اقتصاد

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة 23 لـ "القاهرة الدولى للإتصالات"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى يوم 4 ديسمبر الحالي، تحت شعار "The Digital Experience".

ويعد الحدث أحد أكبر الفعاليات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويغطي عدة مجالات منها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، وتطبيقات الهاتف المحمول، والأنظمة المتكاملة، والأقمار الصناعية والبث، والأجهزة والبرمجيات، والأمن، والإنترنت، وخدمات الهاتف المحمول والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ويجمع الحدث عدد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة معًا في نظام بيئي فريد من نوعه.

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 22 عامًا منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996.

ويحظى المعرض باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتح فعالياته 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا واستطاع الحدث خلال السنوات الماضية أن يضم أكثر من 5000 شركة لعرض منتجاتها، وأكثر من 98000 مشارك، بالإضافة إلى ما يزيد عن مليون زائر.

وأشارت شركة "تريد فيرز" إنترناشونال المنظمة للمعرض، إلى أن انطلاق النسخة 23 من المعرض في ديسمبر يؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2019"، والذي يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر، وفقًا للبيان.

وتشهد دورة 2019 أيضا إقامة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم "LEARN-TECH MEA"، الذي يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل: الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكتروني بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات الملتيميديا المستخدمة في مجال التعليم.

ويستضيف "Cairo ICT 2019" الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، بحسب الشركة المنظمة.

وتتضمن نسخة العام الحالي أيضًا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولي DSS" والذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت.

وسينعقد هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية "Intelli-Cities"، الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل.

ويستمر معرض "كايرو آى سى تى" في دورته الجديدة في دعم الإبداع والابتكار من خلال "ملتقى الابتكار Innovation Arena"، الذي يقام في نسخته الرابعة، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.

وعلى هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019، تنعقد قمة التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز وتتناول القمة مناقشة مستقبل العمليات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وستكون بمثابة منصة للتنقل في هذا المشهد الرقمي الذي يتطور بسرعة هائلة وتجمع القمة كبار المديرين التنفيذيين، والمديرين التنفيذيين للمعلومات، ونواب رؤساء العمليات والإنتاج، ومديري تكنولوجيا المعلومات، ومديري الحلول الهندسية والتحليلات المتقدمة ومديري الأصول، إلى جانب المستثمرين والمبتكرين.

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