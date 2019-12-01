الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأرقام.. ترتيب المطارات المصرية الأكثر جذبًا للمسافرين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
يعد التنقل جوًا واحدًا من أفضل الخيارات لملايين المسافرين عبر العالم، وتحظى المطارات المصرية بسمعة عالمية جيدة، انعكست على تحسن حركة الطائرات داخلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، لتستعيد بذلك نشاطها المعتاد قبل حادث تحطم الطائرة الروسية في عام 2015.

إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حركة الطائرات عبر المطارات المصرية إلى 314.4 ألف رحلة جوية خلال عام 2018، مقابل 281 ألف رحلة في عام 2017، و276.7 ألف رحلة في عام 2016، بينما كان عدد الرحلات في عام 2015 قد بلغ 325.4 ألف رحلة.

ويستحوذ مطار القاهرة على النصيب الأكبر من عدد الرحلات الجوية خلال عام 2018، بـ153.4 ألف رحلة، يليه مطار الغردقة بعدد 47.2 ألف رحلة، ثم مطار شرم الشيخ بعدد 35.5 ألف رحلة، ومطار برج العرب بعدد 21.6 ألف رحلة.

بينما تذيل القائمة، مطاري النزهة والعريش بلا أي رحلات جوية خلال عام 2018، ومطار طابا بـ314 رحلة جوية، ومرسى مطروح 190 رحلة جوية، ومطار العلمين 268 رحلة.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير أيضًا ارتفاع عدد المسافرين عبر الرحلات الجوية من 27.2 مليون شخص في عام 2016 إلي 30.5 مليون شخص في عام 2017، وصولًا إلى 35.5 مليون مسافر خلال عام 2018، في حين كان عدد الركاب قد بلغ خلال 2015 قبل تداعيات حادث الطائرة الروسية 34.8 مليون مسافر.

وسجلت مطار القاهرة أعلى المطارات جذبًا للمسافرين خلال عام 2018، بعدد 18 مليون مسافر، يليه مطار الغردقة 6.6 مليون مسافر، ثم مطار شرم الشيخ 4.7 مليون مسافر، ومطار برج العرب 2.3 مليون مسافر، ثم مطار مرسي علم 1.4 مليون مسافر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

يعذب زوجته ويحرقها حتى الموت لعدم إنجابها (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

لماذا طرد رئيس قناة "الجزيرة" الأجير أيمن نور من مكتبه؟

منذ حوالي 13 ساعة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

منذ حوالي 14 ساعة

"حرامى الغاز".. صحف تركية تفضح خطط أردوغان فى شرق المتوسط

الصور

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

حريق هائل أمام كومباوند سكنى فى التجمع الخامس

"صراع الخونة".. لماذا اشتبك الأجيران أيمن نور ومعتز مطر داخل قناة "الشرق"؟

شعبان عبد الرحيم يكشف لـ"الدستور" حقيقة إصابته بالشلل (فيديو)

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

دراسة تكشف أثر المشروبات الغازية على صحة المرأة

15 نصيحة لشعر خالى من المشاكل

الرئيس نيوز

موسى: هناك خطة من أجهزة مخابرات دولية لضرب استقرار مصر

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطرة

"داعش" يتبنى حادث الطعن في لندن

وزير النقل يعلن خفض الرسوم بالموانئ المصرية

منوعات

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أغلى سمكة في العالم تباع بالإمارات (فيديو)

فى ذكرى وفاتها.. قصة الحب السرية بين سامية جمال وفريد الأطرش

6 خطوات لاختيار ملابس مناسبة للحفلات

كشكول

غدًا.. بدء تسكين طالبات الأزهر الجدد بالمدن الجامعية

تعليم البحر الأحمر: لم نتسلم "تابلت" أولى ثانوي حتى الآن

بعد كسر ذراع نجله في المدرسة.. ولي أمر يستغيث برئيس الجمهورية

انطلاق مسابقة "باللغة العربية الفصحي" في إدارة القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

باحث: قطر وراء انتشار الإرهاب في أفريقيا

بعد هجوم السلفية على الصوفى"إبراهيم أبوحسين" ..الصوفية تطلق هشتاج "الهبد السلفى التكفيرى"

منشد تونسى: أحارب الإرهاب وأنشر الوسطية بـ«الإنشاد»- حوار

رسمياً...الجيش الصومالى يعلن ضم تنظيم صوفى مسلح لصفوفه

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

"العين" تطرح طبعة جديدة لرواية "على ونينو"

حفل حوار الطبول بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

الجامعة الأمريكية تمنع "منقبة" من حضور فعاليات "جائزة ساويرس الثقافية"

الليلة.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا مسرح سيد درويش

صفحتنا ع الفيس بوك