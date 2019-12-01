بالأرقام.. ترتيب المطارات المصرية الأكثر جذبًا للمسافرين

يعد التنقل جوًا واحدًا من أفضل الخيارات لملايين المسافرين عبر العالم، وتحظى المطارات المصرية بسمعة عالمية جيدة، انعكست على تحسن حركة الطائرات داخلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، لتستعيد بذلك نشاطها المعتاد قبل حادث تحطم الطائرة الروسية في عام 2015.



إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حركة الطائرات عبر المطارات المصرية إلى 314.4 ألف رحلة جوية خلال عام 2018، مقابل 281 ألف رحلة في عام 2017، و276.7 ألف رحلة في عام 2016، بينما كان عدد الرحلات في عام 2015 قد بلغ 325.4 ألف رحلة.



ويستحوذ مطار القاهرة على النصيب الأكبر من عدد الرحلات الجوية خلال عام 2018، بـ153.4 ألف رحلة، يليه مطار الغردقة بعدد 47.2 ألف رحلة، ثم مطار شرم الشيخ بعدد 35.5 ألف رحلة، ومطار برج العرب بعدد 21.6 ألف رحلة.



بينما تذيل القائمة، مطاري النزهة والعريش بلا أي رحلات جوية خلال عام 2018، ومطار طابا بـ314 رحلة جوية، ومرسى مطروح 190 رحلة جوية، ومطار العلمين 268 رحلة.



وفي سياق متصل، أظهر التقرير أيضًا ارتفاع عدد المسافرين عبر الرحلات الجوية من 27.2 مليون شخص في عام 2016 إلي 30.5 مليون شخص في عام 2017، وصولًا إلى 35.5 مليون مسافر خلال عام 2018، في حين كان عدد الركاب قد بلغ خلال 2015 قبل تداعيات حادث الطائرة الروسية 34.8 مليون مسافر.



وسجلت مطار القاهرة أعلى المطارات جذبًا للمسافرين خلال عام 2018، بعدد 18 مليون مسافر، يليه مطار الغردقة 6.6 مليون مسافر، ثم مطار شرم الشيخ 4.7 مليون مسافر، ومطار برج العرب 2.3 مليون مسافر، ثم مطار مرسي علم 1.4 مليون مسافر.