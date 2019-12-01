حريق هائل أمام كومباوند سكنى فى التجمع الخامس

اندلع حريق هائل داخل كشك عمال، أمام سور كومباوند المالية السكني وبجوار كومباوند المصراوية، بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد الأكشاك بين بجوار كمبوند المصراوية، وأمام كمبوند الديار.



على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق والسيطرة عليه.



