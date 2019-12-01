"العين" تطرح طبعة جديدة لرواية "على ونينو"

في طبعة جديدة أصدرتها دار العين للنشر حديثا لرواية "علي ونينو" من تأليف قربان سعيد٬ وترجمة عبدالمقصود عبدالكريم، وكانت الرواية قد صدرت للمرة الأولى عام 1937 في فيينا باللغة الألمانية.



تتناول رواية "علي ونينو" قصة حب بين صبي أذربيجاني٬ مسلم وفتاة جورجية مسيحية في "باكو" في السنوات 1918-1920، وهي تستجلي المعضلات التي صنعها الحكم الأوروبي على مجتمع شرقي وتقدم صورة حية لمدينة باكو عاصمة أذربيجان خلال فترة جمهورية أذربيجان الديمقراطية التي سبقت فترة حكم الاتحاد السوفيتي الطويل.



وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم عام 2016 سيناريو كريستوفر هامبتون٬ وإخرج آصف كاباديا، قاما بالأدوار الرئيسية للفيلم كل من: ماريا فالفيردي وآدم بكري.



ومما جاء على ظهر الغلاف نقرأ:"قفزت على صهوة الحصان. مس سوطي ظهر الحيوان العجيب٬ وبقفزة هائلة كنت خارج ساحة المعسكر. انطلقت بموازاة البحر مفعما بالكراهية. ظللت أضرب الحصان٬ تراقصت البيوت خلفنا والشرار يتتابع من حوافره. تأججت روح الانتقام داخلي وتأججت".