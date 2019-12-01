رئيس "القابضة للتشييد" يكشف فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص يساعد على الارتقاء بالمنتجات التي تنتجها الشركات، ويوفر تمويل كافي لشركة قطاع الأعمال أن ترتقي بأعمالها فيما بعد.



وأضاف "أبو العطا"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يُتيح لشركات قطاع الأعمال التي لديها رصيد جيد من الأراضي في أماكن متفرقة للنمو والازدهار مرة أخرى، حيث إن بعض شركات قطاع الأعمال العام لديها مشكلة في نقص السيولة وضعف التمويل وبعض القيود الإدارية بسبب القوانين الموجودة.



وأشار إلى أن شراكة القطاع الخاص بشركات قطاع الأعمال تتحرر الشركات الأخيرة من القيود الإدارية، وتتلقى أيضًا نسبة كبيرة من العائد، حيث إن شركات القطاع الخاص ليست مقيدة بالقوانين القديمة، وتعاملها مع مؤسسات الدولة أكثر تحررا من شركات قطاع الأعمال.