رئيس "حقوق الإنسان والمواطنة": مصر رائدة فى مجال تمكين الشباب

أكد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن مصر رائدة في مجال تمكين الشباب ولم نرى مثل هذه التجربة في أي من بلدان العالم، وسيرى الجميع نتائج تلك الحركة على أرض الواقع قريبا.



وأضاف "التهامي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هؤلاء الشباب سيستفيدون خبرة من ممارسة الحياة السياسية على أرض الواقع، موضحا أن تلك الخطوة تُعد تجربة رائدة في العمل السياسي والديمقراطي، حيث يتبوأ الشباب العمل السياسي على أرض الواقع من خلال وجودهم كنواب للمحافظين، وهذا سيمكن لهم أن يأتوا بعد ذلك في منصب محافظ أو وزير.



وأشار إلى أن هؤلاء الشباب لن يكونوا مساعدين للمحافظين، بل نواب لهم، وهذه تجربة رائدة ويحل النائب محل المحافظ حال غيابه. https://www.facebook.com/hewarwestsmareg/videos/1031291850547967/