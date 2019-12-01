حفل حوار الطبول بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالحسين٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفل حوار الفنون٬ برعاية مؤسسة مصر الخير٬ وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.



الحفل رؤية فنية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح.



ويأتي الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية٬ وفي إطار الحفاظ على شخصية مصر التراثية، ويشارك في الحفل فرقة حسب الله٬ والتي تقدم مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية من الفلكلور المصري.



يشار إلى أن فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية٬ تأسست عام 1990 على يد الفنان انتصار عبدالفتاح والذي يقول عن هذه التجربة: هناك في الأفق البعيد بدأت رحلتي باحثا في خريطة العالم عن أسرار الثقافات ومعانيها والترحال عبر أبوابها بحثا عن الإنسان والوطن. ورحلة البحث عن الشخصية المصرية التراثية بأقاليم مصر المختلفة ومن خلال نهر النيل للتأكيد على تفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري.