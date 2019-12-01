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الثقافة

الجامعة الأمريكية تمنع "منقبة" من حضور فعاليات "جائزة ساويرس الثقافية"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:41 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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منع أمن الجامعة الأمريكية الدكتورة شاهندة الزيات صاحبة دار الزيات للنشر والتوزيع، من الدخول إلى فعاليات تسليم جوائز الشاعر أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية والتي ترعاها مؤسسة ساويرس، والمعروفة باسم "جائزة ساويرس الثقافية".

وعن هذا الأمر قالت الدكتورة شاهندة الزيات: "ذهبت لحضور فعاليات تسليم جوائز الشاعر أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وذلك حسب الدعوة التي تلقيتها من مؤسسة ساويرس والتي جاءتني بناء على فوز ديوان "حتى يستوي البحران" لمؤلفه الشاعر الباشا عبدالباسط والذي تولت دار بنت الزيات طباعته".

وأضافت "الزيات"، في تصريح لـ"الدستور": "عند دخولي فوجئت بمنعي من قبل الأمن بحجة النقاب، واشترطوا دخولي بعد خلع نقابي، وطلبت منهم أن يطلعوا على وجهي في حضور زوجي الذي كان يرافقني ورفضوا تماما، وهنا طلبت رؤية المسئول بالجامعة وبالفعل حضر وقال لي: إنها لا تخضع للقانون المصري، ويسري عليها القانون الأمريكي، وبالتالي يجب علي الدخول حسب شروطهم وأن أخلع النقاب تماما".

وتكمل "الزيات": "بالطبع رفضت ولم أقبل الدخول ورجعت ولم أحضر فعاليات تسليم الجوائز بالرغم من أن الدار التي أتراسها فاز ديوان منها بإحدى الجوائز".

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