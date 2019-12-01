القبض على موظفين من الأحوال المدنية لاختلاسهما 150 ألف جنيهًا بأسوان

تمكن ضباط مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد كريم أبو العباس، اليوم، من ضبط إثنين من موظفى مكتب الأحوال المدنية بمدينة كوأمبو، لاختلاسهما مبلغ 150 ألف جنيه.



وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد تمكن ضباط مباحث كوم أمبو من القبض على كلًا من: "ب.ح.ع"، ي.س.ي"، موظفي مكتب الأحوال المدنية بمدينة كوم أمبو، بتهمة اختلاسهما مبلغ 150 ألف جنيهًا.



وترجع تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء مراجعة دفاتر مكتب الأحوال المدنية بمدينة كوم أمبو، تم ملاحظة نقص مبلغ مالي وقدره 150 ألف جنيه، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهما.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم (62192019)إداري، وأخطرت النيابة العامة بكوم أمبو لفتح التحقيق.