مصرع عاملتين وإصابة ١٢ أخريات فى حادث تصادم على طريق الكريمات

لقيت عاملتين مصرعهما، وأصيبت ١٢ أخريات في حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميني باص على الطريق المشار إليه بدائرة مدينة أطفيح، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة الانتقال.



وتبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق المشار إليه، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيده أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها.



ونتج عن الحادث مصرع عاملتين وإصابة باقي المتواجدين بإصابات طفيفة وسطحية وتم إسعافهم وخروجهم.