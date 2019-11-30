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عالم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا توجه رسالة لإيران بشأن الاتفاق النووي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الحكومة الإيرانية على العودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، متعهدة بالنظر في اللجوء إلى كل الآليات المتاحة للحفاظ على الاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية الـ3، في بيان مشترك صدر عنها مساء السبت: "يمثل التطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي) أهمية أولية. على إيران العودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في إطار الاتفاق".

وأضافت فرنسا وبريطانيا وألمانيا: "نجدد تأكيد استعدادنا للنظر في كل الآليات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك آلية حل الخلافات، لتسوية القضايا المتعلقة بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار الخطة. ولا نزال متمسكين بشكل كامل بمواصلة جهودنا الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي غضون ذلك، رحبت الدول الـ3 "بحرارة بقرار حكومات كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد الانضمام إلى آليات INSTEX (للتعاملات المالية التجارية مع إيران) كمساهمين".

واعتبرت أن "هذه الخطوة تعزز INSTEX وتظهر الجهود الأوروبية الرامية إلى تسهيل التجارة القانونية بين أوروبا وإيران، كما تمثل تعبيرا واضحا لتمسكنا المتواصل بخطة العمل الشاملة المشتركة".

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