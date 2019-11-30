3 مرشحين محتملين لخلافة عبد المهدي في حكومة العراق

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسميًا السبت، استقالته إلى البرلمان؛ لتهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى.



وتبحث الكتل والأحزاب السياسية، الآن، عن شخصيات تحظى بقبول الجمع من أجل تشكيل الحكومة الجديدة لاحتواء الشارع الغاضب، ومن بين هؤلاء المرشحين لشغل المنصب:



1- حيدر العبادي:

يعتبر العبادي من الوجوه المرشحة لتشكيل الحكومة من جديد، حيث شغل منصب رئيس الوزراء منذ سبتمبر 2014 وحتى أكتوبر 2018، ويحظى بقبول من بين الأحزاب السياسية كذلك علاقته جيدة بالولايات المتحدة وإيران في الوقت ذاته واستطاع الحفاظ على هذا التوزان خلال رئاسته للحكومة.



كذلك نجاحه في القضاء على داعش الإرهابي وفر له غطاء إقليمي وشعبي لكن الانتهاكات التي رافقت العمليات ضد داعش قللت من شعبيته خاصة في المناطق السنية بخلاف تفشي الفساد، لكنه سيكون الخيار الأمثل والعودة من جديد، خصوصا أنه ممثل في البرلمان.



ولد العبادي عام 1952 في بغداد وهو قيادي بارز حزب الدعوة الإسلامية، ولعب دورا بارزا في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين والاحتلال الأمريكي للعراق، حيث تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها ثم نائبا في البرلمان عام 2005، وباقي الدورات البرلمانية.



2- أسعد العيداني

يعتبر العيداني رجل أعمال وسياسي عراقي بارز ومن الوجوه المرشحة لترؤس الحكومة، ويشغل حاليا منصب محافظ البصرة جنوب العراق، ولد في البصرة عام 1967م حاصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة الالكترونية، ويشغل حالي منصب نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي.



وسبق أن شغل العيداني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف البلاد الاسلامي، كما عمل مدير في المصرف العراقي للتجارة، ونتيجة لمعارضته نظام صدام حسين غادر العراق عام 1991 لكن قبض عليه من قبل حكومة بغداد وحكم عليه بالاعدام لكن نزل الحكم لمؤبد وظل في السجن حتى عام 2002 ثم خرج في عام 2003.



وبعد خروجه من السجن عمل ضمن الهيئة الوطنية لاجتثاث حزب البعث حزب الرئيس السابق صدام حسين وتوثيق جرائم النظام السابق مع السجناء السياسيين.



3- عبد الحسين عبطان

من الوجود المتداولة حاليا على الساحة، فهي سياسي بارز سبق أن شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة العبادي في الفترة من 2014 – 2018.



ولد عبطان عام 1964 في مدينة النجف، وسبق أن شغل منصب نائب محافظ النجف (2005-2009) ونائب في مجلس النواب العراقي عن مدينة النجف (2010-2014) شغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية منذ 2014 حتى 25 أكتوبر 2018.



ولم يفز عبطان بمقعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث تعرض للخسارة لكن بفارق طفيف عن منافسيه ويحظى بدعم من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكي رغم استقالته من التيار في وقت سابق.



ويشغل عبطان حاليًا منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخدمية، ومع تداول اسمه خلال الفترة الماضية وحسبه على تيار معين، شدد على استقلاليته وعدم انتمائه لأي حزب أو تيار سياسي معين، وقل ردا على هذا الأمر "أود أن اؤكد أني قد أعلنت استقلاليتي عن أي انتماء لحزبٍ او لتيارٍ سياسي، إلّا انتمائي لبلدي واعتزازي بعراقيتي".