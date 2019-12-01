حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 1 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحوت ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.



عاطفيًا:: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور.



صحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.