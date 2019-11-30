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محافظات

غدًا.. بدء تنفيذ قافلة عيالنا في الوادي الجديد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:37 م
جريدة الدستور
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أكد صلاح حسان، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، أنه سيتم بدء تنفيذ قافلة "عيالنا" غدًا الأحد، وذلك من خلال المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة بمشاركة 22 من الفنانين التشكيلين والرسامين والنحاتين التابعين للمركز الثقافي، وذلك في الفترة من 1-4 ديسمبر المقبل بمركزي الخارجة والداخلة.

وقال حسان إن القافلة تستهدف إقامة ورش فنية للأطفال بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة والداخلة، وتشمل الرسم وإعادة تدوير المخلفات، ورسم حر، وورش لنادي السينما، ورسم على الزجاج، ورسم بالموسيقى، بجانب عروض فنية.

أشار إلى أن القافلة تنفذ لأول مرة بالمحافظة في ظل البرامج الثقافية التي يوفرها المركز القومي لثقافة الطفل لتنمية المواهب وإثراء الحياه الثقافية للطفل.

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