إيداع صيدلانية قتلت طفلتها بـ"الفيل الأزرق" مستشفى العباسية

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بمصر الجديدة- بتضرره من طليقته "صيدلانية - مقيمة بدائرة القسم"؛ لإعطائها كريمته" 6 سنوات - مقيمة برفقتها جرعة مخدرات قطرات "ريفولتريل" -حبوب الفيل الأزرق-، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية "صعوبة بالتنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية"، وتم حجز الطفلة بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



وبسؤال كلٍ من "زوج المشكو فى حقها وشقيقتها" قررا بتلقيهما اتصالا هاتفيًا من المشكو فى حقها بشعور الطفلة بحالة إعياء وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش "مركز السموم"، وأفادا بأن الطفلة تناولت عقاقير مخدرة أدت إلى تدهور صحتها.



وأضافا أن والدة الطفلة تعانى من أمراض نفسية، وتم حجزها بإحدى المستشفيات بالنزهة الجديدة، واتهم المبلغ المشكو فى حقها بإعطاء كريمته جرعة زائدة من العقار المذكور، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من المستشفى بوفاة الطفلة إثر تدهور حالتها الصحية، وبمناظرة الجثمان تبين أن بها إصابات عبارة عن "آثار دماء بالفم"، وفقدانها لبعض أسنانها وتورم بأصابع القدمين.



وتم نقل المتهمة وإيداعها بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.