أحمد موسى: الفلسطينيون "شلحوا" أردوغان في غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأشقاء في فلسطين "شلحوا" أردوغان في قطاع غزة، وأحرقوا صوره.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان أصبح الرئيس رقم 1 في العالم الذي تحرق صوره في كل مكان، العراق، سوريا، فلسطين، أمريكا، ألمانيا، مصر.



وأكد أن إحراق صور أردوغان في قطاع غزة بسبب اتصاله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وتدخله في الشأن الفلسطيني، وتساءل موسى، ما علاقة أردوغان بالقضية الفلسطينية والانتخابات في فلسطين؟.



ووجه أحمد موسى، التحية لكل من أحرق صور أردوغان في كل مكان في العالم.

