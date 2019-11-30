"تويتر" تعتزم حذف الحسابات الخاملة

أطلقت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، تحذيرا لمستخدميها بحذف الحسابات الخاملة على منصتها الاجتماعية التي لا يتم تسجيل الدخول عليها لمدة تزيد على ستة أشهر، لكنها عادت وقالت إنها ستؤجل تنفيذ تلك الخطوة حتى إيجاد طريقة لإحياء ذكرى مستخدمي موقعها المتوفين.



وكانت الشركة، قد قالت في تحذيرها الأول إنها ستبدأ في حذف حسابات المستخدمين غير النشطين الذين لم يسجلوا الدخول إلى موقعها الاجتماعي حتى الحادي عشر من ديسمبر المقبل، وهي الخطط التي أثارت حالة من البلبلة بين مستخدمي المنصة الاجتماعية الأشهر حول العالم.



وأكدت الشركة، لاحقا، أنها لن تزيل أي حسابات خاملة على موقعها الاجتماعي قبل إيجاد طريقة جديدة تمكن من إحياء ذكرى الحسابات على المنصة.



وبدأت "تويتر"، بالفعل بالتواصل مع المستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى موقعها الاجتماعي لأكثر من ستة أشهر، لإبلاغهم بإمكانية حذف حساباتهم، بحسب متحدث باسم الشركة، أشار إلى أن تلك العملية قد تستغرق عدة أشهر وليس مرة واحدة.