النيابة تتحفظ على كاميرات برج القاهرة في انتحار طالب الهندسة

بدأت نيابة قصر النيل الجزئية، السبت، التحقيق في انتحار طالب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية.



وطلبت النيابة تحريات المباحث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالبرج، واستدعاء العاملين بالمبنى، وأهلية المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة.



وكان رئيس مباحث قصر النيل، تلقى بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة مفاده انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى البرج، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب في كلية الهندسة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.



وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.