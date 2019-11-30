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عالم

الاتحاد الأوروبي يتحرى ممارسات جوجل لجمع بيانات المستخدمين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:25 م
جريدة الدستور
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بدأت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في تحري ممارسات شركة "جوجل" الأمريكية " بشأن جمع بيانات مستخدميها.

وأرسلت الهيئة استبانات إلى عدد من الشركات، وسألتهم عن ممارسات "جوجل" الخاصة بجمع البيانات، ومنحتهم شهرًا للرد، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيزنيس تايمز" على موقعها الإلكتروني.

وركزت الاستبانات على البيانات المتعلقة بخدمات البحث المحلية والإعلانات عبر الإنترنت وخدمات استهداف الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات تسجيل الدخول ومتصفحات الويب وغيرها.

كما تم الاستعلام عن الاتفاقيات التي توفر البيانات لجوجل، أو التي تسمح بموجبها لها بجميع البيانات عبر خدماتها المختلفة خلال السنوات الأخيرة، وما إذا كان قد تم تعويضهم عن ذلك، وكذلك معرفة نوعية البيانات التي تبحث عنها "جوجل"، وكيفية استخدامها، ومدى قيمتها لدى الشركات.

واستعلمت الهيئة من الشركات عما إذا ما كان هناك شروط تعاقدية بينهم، وبين "جوجل" تحظر أو تحد من استخدام البيانات، وما إذا كانت "جوجل" قد رفضت تقديم البيانات ومدى تأثير ذلك على الشركات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض غرامات تزيد على 8 مليارات يورو، على شركة "ألفابيت" الأمريكية، الشركة الأم لـ "جوجل"، خلال العامين الماضيين، وأمرتها بتغيير ممارساتها التجارية، في أعقاب تحقيق أظهر أن الشركة أساءت استخدام هيمنتها في قطاع التكنولوجيا في دول الاتحاد.

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