مواصفات وأسعار هاتف "نوكيا 2.3"

كشف تسريب جديد عن سعر هاتف "نوكيا 2.3" الذكي الذي ينتمي لفئة الهواتف الأولية، قبل إطلاق شركة "إتش إم دي جلوبال" الفنلندية له في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب إطلاق مجموعة من هواتف "نوكيا" الجديدة.



وأشارت تقارير نشرت مؤخرًا على الإنترنت إلى أن هاتفي "نوكيا 2.8" و"نوكيا 2.3" الذكيين سيكونان من بين الهواتف الجديدة التي ستطلقها الشركة الفنلندية، وذكر موقع "نوكيا باور يوزر" الإلكتروني، المعني بهواتف "نوكيا" الذكية، أن سعر الهاتف "نوكيا 2.3" سيصل إلى 97 يورو، مضيفًا أنه سيتوفر باللون الفحمي المستخدم بالفعل في هواتف "نوكيا".



وفيما يخص المواصفات الفنية لهاتف "نوكيا 2.3" الجديد، أشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يأتي مزودًا بشاشة عرض مقاسها 6.1 بوصة، وسيعتمد على معالج "ميديا تيك"، ويُقال أن الهاتف الجديد سيدعم شريحتي اتصال، وسيحتوي على واجهة مستخدم "أندرويد يو آي"، فضلًا عن بطارية بقدرة 3.920 ميلي أمبير/ ساعة، ومن بين المميزات الأخرى المتوقعة في الهاتف الجديد اشتماله على دعم الاتصالات اللاسلكية عبر بروتوكول "بلوتوث 5.0"، وكاميرا رقمية خلفية بدقة وضوح تصل إلى 16 ميجا بكسل.



أما الهاتف "نوكيا 8.2" فسيكون المنتج المميز للشركة، حيث يأتي بمميزات ومواصفات فنية عالية، فمن المتوقع أن يحتوي على كاميرا رقمية رباعية بدقة وضوح تصل إلى 64 ميجابكسل، وكاميرا منبثقة لعشاق السيلفي، وسيعتمد على معالج "كوالكوم، سنابدراجون 730"، ويُشاع أن الهاتف الجديد سيقدم ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.



كما يتوقع بقوة أن يكون هاتف "نوكيا 8.2" أول هواتف الشركة ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية "5G".