استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد شاب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق النار عليه قرب بيت عوا جنوب الخليل.



وأوضحت مصاد فلسطينية من الخليل أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شابين بالقرب من مثلث بيت عوا غرب مدينة دورا في الخليل بحجة قيامهما بإلقاء زجاجات حارقة، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



من جانبه أوضح الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال لم تسمح لطواقمه من الدخول لمنطقة استشهاد الشاب قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل.



وردا على استهدفا قوات الاحتلال للشابين بدأ شبان فلسطينيون في التجمع واستهداف قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بزجاجات حارقة.