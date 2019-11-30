حبس عامل بتهمة قتل زوجته لعدم إنجابها في روض الفرج

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة، بحبس عامل قتل زوجته حرقا لعدم إنجابها 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتلقى قسم شرطة روض الفرج إخطارا من المستشفى العام باستقباله ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية، وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين، وعلى الفور انتقلت النيابة إلى المستشفى وصرحت بدفنها بعد تشريحها وإعداد التقرير الطبي الخاص بها.



واستدعت النيابة أهل المتوفاة الذين اتهموا زوجها بحرقها لتأخرها في الإنجاب، وأكدوا أن زوج نجلتهم كان دائم التشاجر مع المجني عليها وضربها، وفي يوم الحادث قيّدها ثم سكب عليها مادة "سبرتو" الحارقة، وأشعل فيها النار وتركها مشتعلة، وذهب إلى والدته، وتركها للجيران الذين أخمدوا النيران، ونقلوها إلى المستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.