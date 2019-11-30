مصرع ربة منزل أطاح بها قطار دسوق بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، السبت، نتيجة إطاحة قطار دسوق - دمنهور أثناء عبورها مزلقان بنى هلال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور تبلغ من الأهالى بوجود جثة أطاح بها قطار دسوق.



على الفور، انتقل الرائد محمود بركات، معاون مباحث مركز شرطة دمنهور لمكان الحادث وبالفحص تبين عبور وفاء ابراهيم بيبرس، 40 عامًا، عزبة كش، التابعة لقرية بني هلال أطاح بها القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.