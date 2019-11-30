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تكنولوجيا

"آبل" تراجع سياساتها المتعلقة بخرائطها الرقمية بعد واقعة "القرم"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:18 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أكدت شركة "آبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنها تقوم حاليا بمراجعة السياسات الخاصة بخدمة الخرائط الرقمية "مابس" بعد تعرض الشركة لانتقادات بسبب تضمين شبه جزيرة القرم باعتبارها جزءا من روسيا في بعض نسخ التطبيق الخاص بالخدمة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تلقي حاليا نظرة أعمق على كيفية التعامل مع الحدود المتنازع عليها في خدماتها، وربما تجري تغييرات في المستقبل نتيجة لذلك.

وكان مسئولون أوكرانيون، قد اتهموا "آبل" بعدم الاكتراث لمشاعرهم عبر إظهار شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا على الإصدارات الروسية من برنامج الخرائط الرقمية "مابس" المستخدم على أجهزة "آى فون" و"آي باد".

وكانت روسيا قد ضمت إليها شبه جزيرة القرم عام 2014، في خطورة وضعتها أمام العقوبات الدولية.
وأكدت "آبل" أن شبه جزيرة القرم ظهرت فقط بهذه الطريقة في روسيا بسبب امتثال الشركة للقوانين المحلية هناك.

واستشهدت الشركة الأمريكية من قبل بقوانين دول معينة عند دفاعها عن مواقفها من الخلافات السياسية المثيرة للجدل.

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