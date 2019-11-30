إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الخلايفة والسلايمة بقرية كفر الرجالات بطوخ إثر خلافات بينهما منذ أكثر من عام، بسبب الثأر أسفرت عن وفاة (ج.م) من عائلة الخلايفة.



عقدت جلسة الصلح برئاسة نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار المديرية ومدير مباحث المديرية ومأمور مركز طوخ رئيس مباحث مركز طوخ وطرفي الخصومة وكبار العائلات بالمدينة والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالى القرية.



جاء ذلك بحضور علماء الأزهر ووزارة الأوقاف أعضاء مجلس النواب وأيمن حسين، رئيس الوحدوة المحلية بأكياد دجوي، ولفيف من القيادات السياسية والأمنية بمحافظة القليوبية.



تم إنهاء الخصومة بالشروط المتفق عليها وقام أحد أفراد عائلة السلايمة بتقديم الكفن لأحد أفراد عاىلة الخلايفة وتصافح الطرفان إعلانا بالتصالح فيما بينهما.



عقب ذلك، انتهت الجلسة وتقبلت عائلة القتيل العزاء وانصرف الحاضرون في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.