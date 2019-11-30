مواصفات هاتف "شاومي ريدمي كيه 30" القادم

كشف تسريب جديد لسلسة هواتف "شاومي ريدمي كيه 30" القادمة، عن تفاصيل مواصفاتها الفنية قبل إطلاقها في العاشر من ديسمبر المقبل في الصين.



وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن أن سلسلة الهواتف الجديدة سوف تأتي مزودة بأول مجس للصور الرقمية عالي الدقة في العالم، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد مزودا بمجس صور رقمية "آي إم إكس 686" من شركة "سوني" اليابانية، ما يجعله أول هاتف ذكي مزود بهذا المجس.



وبحسب المواصفات الفنية التي نشرت مؤخرا على الإنترنت، من المتوقع أن يحتوي الهاتف "ريدمي كيه 30" على شاشة عرض "فول إتش دي" بمقاس 6.66 بوصة، وسيعتمد على معالج "كوالكوم- سنابدراجون 730جي"، وذاكرة عشوائية تصل صعتها إلى 6 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت.



كما يأتي الهاتف مزودا بكاميرا رباعية بعدسات "تيليفوتو" بدقة وضوح تصل إلى 8 ميجا بكسل، وعدسات عريضة الزاوية "ألترا وايد" بدقة وضوح تصل إلى 13 ميجا بكسل، ومجس للعمق بدقة وضوح 2 ميجا بكسل، إلى جانب كاميراتين أماميتين لعشاق السيلفي بدقة وضوح 20 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل.